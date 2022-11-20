Фотография Стул Вольтер, темная патина от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Вольтер, темная патина

4.3
Оптовая цена
12 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Вольтер, темная патина
Стул Вольтер, темная патина
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Вольтер, темная патина

4.3
12490 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Вольтер Dog Princess
Стул Вольтер Dog Princess
Следующий Стул Вольтер Story, черный
Стул Вольтер Story, черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасабук
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр / кожзам / рогожка
  • Высота1000 мм
  • Цвет9/12

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Халат Вафельный женский
Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
4.6
Новогодний чехол на стул 02
Настоящее фото товара Стул Лофт Римми мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт Римми мягкий
Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 650 ₽
Оптовая цена
4.5
Конфигурация складных столов №2
Настоящее фото товара Кресло-качалка Арно, произведённого компанией ChiedoCover
17 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-качалка Арно
Настоящее фото товара Кресло-качалка Байкал, произведённого компанией ChiedoCover
10 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-качалка Байкал
Настоящее фото товара Кресло-качалка Бергамо, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло-качалка Бергамо
Настоящее фото товара Кресло-качалка Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло-качалка Венеция
Настоящее фото товара Кресло-качалка Верона, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Верона
Настоящее фото товара Стул Вольтер Balloon, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольтер Balloon

Другие товары из раздела деревянные стулья оптом

Настоящее фото товара Стул Вольтер Концепт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольтер Концепт
Настоящее фото товара Стул Вольтер Nature, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Вольтер Nature
Настоящее фото товара Стул Вольтер Дуэль, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольтер Дуэль
Настоящее фото товара Стул Вольтер Obedience, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Вольтер Obedience
Настоящее фото товара Стул Вольтер Chess Radiation, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Вольтер Chess Radiation
Настоящее фото товара Стул Вольтер Gentleman, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Вольтер Gentleman
Настоящее фото товара Стул деревянный Дина, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул деревянный Дина
Настоящее фото товара Стул деревянный Арчи, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул деревянный Арчи
Настоящее фото товара Стул деревянный Луиза М, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул деревянный Луиза М
Настоящее фото товара Стул Марина, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Марина, деревянный