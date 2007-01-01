Характеристики товара
Описание
Стул Билл гусиная лапка шенилл бежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина520 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалбукле
- Цветбежевый, коричневый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет