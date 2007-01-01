Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Билл, гусиная лапка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Билл, гусиная лапка, бежевый
26 оценок
11 19021
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Билл, гусиная лапка, бежевый - фото 1Стул Билл, гусиная лапка, бежевый - фото 2Стул Билл, гусиная лапка, бежевый - фото 3
Распродажа

Стул Билл, гусиная лапка, бежевый

Артикул: CH-051-989
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Campo, пластик белый
Фотография товара Стул Campo, пластик белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Хелм серый
Фотография товара Стул обеденный Хелм серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Билл гусиная лапка шенилл бежевый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалбукле
  • Цветбежевый, коричневый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фисташковый

12
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая

6
Распродажа
Фотография товара Стул Теннот, пластик, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Теннот, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99049
7 690 ₽

Стул Теннот, пластик, коричневый

26
  • белый
  • черный
  • коричневый
В наличии 58 шт.
Фотография товара Стул Бурроу, темный-орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бурроу, темный-орех, произведённого компанией ChiedoCover
34 090

Стул Бурроу, темный-орех

12
Фотография товара Стул Монолит, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монолит, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Стул Монолит, горчичный

11
  • бежевый
  • желтый
  • серый
Фотография товара Стул Орион РН, венге, экокожа белая матовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион РН, венге, экокожа белая матовая, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул Орион РН, венге, экокожа белая матовая

14
Фотография товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, черный, золотой, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, черный, золотой, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, черный, золотой, кожа

7
Фотография товара Стул Амбел, хром, сиреневый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, сиреневый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, сиреневый, велюр

14
Фотография товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, бежевый, черный, велюр

11
  • черный, светло-серый
  • бежевый, черный
Фотография товара Стул Тилль, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, букле, молочный

7
В наличии 42 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул кухонный Мист, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стул кухонный Мист, серый, черный

11
В пути 1702 шт.
Хит
Фотография товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 1800, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890

Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 1800

12
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА ПРУТКЕ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА ПРУТКЕ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 79024
21 890 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА ПРУТКЕ), черный

8
  • желтый
  • черный
  • серый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Диван Портофино, серый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Портофино, серый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89047
51 690 ₽

Диван Портофино, серый велюр, ножки металл

150
Фотография товара Диван-кровать Токио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Токио, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Диван-кровать Токио

9
Фотография товара Кушетка Arezzo, textile black, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Arezzo, textile black, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Arezzo, textile black, белый

36
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Альба экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Альба экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 29024
15 990 ₽

Стул обеденный Альба экокожа коричневый

9
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 9 шт.
Фотография товара Диван Римус, оранжевый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, оранжевый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
93 190

Диван Римус, оранжевый, 2600

8
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велутто 54, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велутто 54, каркас черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велутто 54, каркас черный глянец

13
Фотография товара Мягкий угол Чилетти П-образный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Чилетти П-образный, произведённого компанией ChiedoCover
от109 490
Оптовая цена

Мягкий угол Чилетти П-образный

7

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр бежевый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр бежевый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79023
19 090 ₽

Стул Тюльпан, велюр бежевый, поворотное основание

67
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /белый, серый ГЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /белый, серый ГЛ, произведённого компанией ChiedoCover
6 49020
8 090 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /белый, серый ГЛ

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Харпер ткань рогожка молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер ткань рогожка молочный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Харпер ткань рогожка молочный

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Хаус, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хаус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 690

Стул Хаус, серый

6
  • серый
  • терракот
Фотография товара Стул Хофис, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хофис, складной, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Стул Хофис, складной

14
Настоящее фото товара Стул кухонный Куклорама, поворотный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стул кухонный Куклорама, поворотный, черный

9
В пути 1190 шт.
Фотография товара Стул Руна, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руна, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Руна, серый, черный

10
  • коричневый, черный
  • черный
  • белый, черный
  • серый, черный
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Авелла, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авелла, синий, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стул Авелла, синий

11
Фотография товара Стул Винил ламинированный, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винил ламинированный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Винил ламинированный, бежевый, черный

13
Фотография товара Стул Кварц, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кварц, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул Кварц, бежевый

7
  • темно-коричневый
  • оранжевый, темно-коричневый
  • бежевый

Товар в корзине

Стул Билл, гусиная лапка, бежевый
Стул Билл, гусиная лапка, бежевый
от 11 190
13 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул кухонный Мист, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стул кухонный Мист, серый, черный

11
В пути 1702 шт.
Хит
Фотография товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 1800, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890

Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 1800

12
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА ПРУТКЕ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА ПРУТКЕ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 79024
21 890 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА ПРУТКЕ), черный

8
  • желтый
  • черный
  • серый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Диван Портофино, серый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Портофино, серый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89047
51 690 ₽

Диван Портофино, серый велюр, ножки металл

150

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Новинка сезона!
Новинка сезона!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.06.2026 Стулья Самба в наличии и под заказ. В любом цвете
Стулья Самба в наличии и под заказ. В любом цвете

Перейдите, чтобы узнать подробности