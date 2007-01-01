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Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников - фото 1Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников - фото 2Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников - фото 3Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников - фото 4Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников - фото 5Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников - фото 6Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников - фото 7

Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников

Артикул: CH-022-458
54 оценки
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1115 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Современный барный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.

Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1115 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки15.40 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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