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Настоящее фото товара Стул обеденный Batista, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Batista, синий
55 оценок
6 990
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Стул обеденный Batista, синий

Артикул: CH-023-011
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий велюровый стул Batista с высокой спинкой и декоративными строчками создает ощущение важного статуса в обществе. Есть в нем что-то аристократичное. Ведь бархатистая ткань — ткань королей. И только представьте, как после тяжелого, напряженного дня вы садитесь, чтобы только немного передохнуть, перевести дух. Округлая мягкая спинка будто укутывает своим теплом, обнимает вас, дарит умиротворение и разгружает спину. А сидеть за ужином на таком стуле сравнимо лишь с посещением дорогого ресторана. Тонкие металлические золотистого цвета ножки прекрасно дополняют образ комфортной, почти королевской мебели. Наличие войлочных подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Размер упаковки: 60x52x52 см.
Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки460 мм
  • Вес5,3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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