Характеристики товара
Описание
Размер упаковки: 60x52x52 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина450 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки460 мм
- Вес5,3 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки5.30 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет