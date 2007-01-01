Характеристики товара
Описание
Комфортный стул из полипропилена выделяется минималистичным дизайном и практичными формами. В основе конструкции — эргономика, которую обеспечивает просторное сиденье и надежная широкая спинка. Перфорация отвечает за воздушное настроение, а также естественную циркуляцию воздуха. Адаптационный характер позволяет использовать стул как в закрытых, так и в открытых локациях.
Полипропилен сочетает легкость, прочность, устойчивость к повреждениям, солнцу, дождю. Стулья штабелируются, гармонично вписываются в современные интерьеры. Диапазон актуальных цветов позволяет выбрать модель, которая идеально подойдет для оформления конкретного пространства.
Материал сиденья - пластик, материал ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет