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Настоящее фото товара Стул Боттега, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Боттега, белый
7 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Боттега, белый

Артикул: CH-073-377
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комфортный стул из полипропилена выделяется минималистичным дизайном и практичными формами. В основе конструкции — эргономика, которую обеспечивает просторное сиденье и надежная широкая спинка. Перфорация отвечает за воздушное настроение, а также естественную циркуляцию воздуха. Адаптационный характер позволяет использовать стул как в закрытых, так и в открытых локациях.

Полипропилен сочетает легкость, прочность, устойчивость к повреждениям, солнцу, дождю. Стулья штабелируются, гармонично вписываются в современные интерьеры. Диапазон актуальных цветов позволяет выбрать модель, которая идеально подойдет для оформления конкретного пространства.

Материал сиденья - пластик, материал ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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