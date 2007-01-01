Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Clap, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Clap, белый, серый
11 оценок
4 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Clap, белый, серый - фото 1Стул Clap, белый, серый - фото 2Стул Clap, белый, серый - фото 3Стул Clap, белый, серый - фото 4Стул Clap, белый, серый - фото 5

Стул Clap, белый, серый

Артикул: CH-083-092
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. А благодаря цветной пластиковой накладке на сидении, Вы можете разнообразить свой дизайн и достичь интересного визуального эффекта. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 320 кг.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечивают удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.



КАУЧУКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.25 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

39
Фотография товара Стул Eames W серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Eames W серый

47
Фотография товара Стул пластиковый Ares, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ares, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Ares, белый

46
Распродажа
Фотография товара Стул Moris пластик оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 2905
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Moris пластик оранжевый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Митч серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч серый

62
Фотография товара Стул пластиковый Байкит, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Байкит, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Байкит, зеленый

41
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от12 29024
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)

91
Фотография товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Trill Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Trill Bistrot, агава

36
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Simple gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Simple gray, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Simple gray

12
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Campo, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Campo, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 79039
10 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Campo, пластик, белый

26
В наличии 33 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий

12
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

39
Фотография товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята, произведённого компанией ChiedoCover
630

Подушка с завязками на стул, пыльная мята

42
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.
Фотография товара Пластиковый стол Montessero, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Пластиковый стол Montessero, белый, бук

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый

39
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см

7
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, серый

13
В наличии 100 шт.
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

46

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Ara, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ara, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Ara, белый

36
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Митч черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч черный

34
Распродажа
Фотография товара Стул Neo пластик пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neo пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29040
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Neo пластик пыльно-розовый

26
В наличии 147 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Louis, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Louis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09019
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Louis, серый

31
Фотография товара Стул Адриано, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адриано, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул Адриано, коричневый

46
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19032
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW светло-серый

26
Фотография товара Стул Blok SN, пластиковый белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Blok SN, пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Blok SN, пластиковый белый

26
В наличии 90 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пластиковое кресло RELAX, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковое кресло RELAX, серое, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Пластиковое кресло RELAX, серое

7
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), малиновый

12
Фотография товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), коричневый

11

Товар в корзине

Стул Clap, белый, серый
Стул Clap, белый, серый
4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий

12
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

39
Фотография товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, пыльная мята, произведённого компанией ChiedoCover
630

Подушка с завязками на стул, пыльная мята

42
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.

Акции для вас

Новость от 10.11.2021 Распродажа года по черной пятнице
Распродажа года по черной пятнице

Распродажа в честь черной пятницы

Новость от 01.11.2023 Новинка - стул Дон
Новинка - стул Дон

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.11.2018 Большая распродажа!
Большая распродажа!

Акция дня - новое выгодное предложение