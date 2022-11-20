Характеристики товара
Описание
Коллекция Allegra-PP, представленная на престижной выставочной ярмарке Spoga-Gafa of Cologne, является прекрасной новинкой. Чрезвычайно прочный и надежный, стул Allegra-PP также очень элегантно и удобно, идеально подходит для интеграции в любое пространство как внутри помещения, так и снаружи.
Стул Allegra-PP выполнен из перерабатываемого поликарбоната, ножки - из полипропилена.
Пластиковые стулья серии Allegra-PP станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Allegra-PP можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена и поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
- может быть разобран;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 450х590х850 мм.
Объем упаковки: 0.226 м³.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина450 мм
- Глубина540 мм
- Материалпластик
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияТурция