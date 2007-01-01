Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар
10 оценок
5 240
Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 1Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 2Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 3Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 4Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 5Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 6Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 7

Стул Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар

Артикул: CH-080-498
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в цвете капучино муар. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
