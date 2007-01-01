Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф DD велюр зелёный
14 оценок
5 240
Товар в корзине. Перейти
Стул Бриф DD велюр зелёный - фото 1Стул Бриф DD велюр зелёный - фото 2Стул Бриф DD велюр зелёный - фото 3Стул Бриф DD велюр зелёный - фото 4Стул Бриф DD велюр зелёный - фото 5Стул Бриф DD велюр зелёный - фото 6

Стул Бриф DD велюр зелёный

Артикул: CH-080-500
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Mint, синий, без отстрочки
Фотография товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ

146
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ

146
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
В наличии 63 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр оранжевый

26
В наличии 133 шт.
Фотография товара Стул Логан NEW велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр черный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Scoop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Scoop

63
Фотография товара Стул Джерими, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, зеленый

9
Фотография товара Стул Дженна, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Дженна, белый

11
Фотография товара Кресло K-36, велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-36, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло K-36, велюр, серо-бежевый

14
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69021
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от117 890
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый

49
Фотография товара Стол АРКОС 6-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-1, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-1

42
Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

43
Фотография товара Стол Лутон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лутон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390

Стол Лутон

44
Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
от82 090
Оптовая цена

Стол обеденный Киллен

30
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Стол RIVOLI 140 MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RIVOLI 140 MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
67 29039
108 690 ₽

Стол RIVOLI 140 MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

15
В наличии 3 шт.
Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D700, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D700

31
Фотография товара Стол обеденный Альп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альп, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Альп

105
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 79041
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Венге

6
Фотография товара Стол обеденный Lomond Extra Large от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lomond Extra Large, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Стол обеденный Lomond Extra Large

32

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул мягкий, велюр, металл, золото, коричневый

6
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, светлое дерево

14
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), зеленый

11
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), белый

13
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), синий

12
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), черный

6
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий

8
Фотография товара Стул Remedy, каркас белый, велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас белый, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас белый, велюр фисташковый

13
Фотография товара Стул Inoske, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Inoske, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стул Inoske, светло-серый

26

Товар в корзине

Стул Бриф DD велюр зелёный
Стул Бриф DD велюр зелёный
5 240
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от117 890
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый

49
Фотография товара Стол АРКОС 6-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-1, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-1

42
Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

43
Фотография товара Стол Лутон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лутон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390

Стол Лутон

44

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности