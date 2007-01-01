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Стул Бриф SN велюр светло-серый каркас антрацитовый муар - фото 1Стул Бриф SN велюр светло-серый каркас антрацитовый муар - фото 2Стул Бриф SN велюр светло-серый каркас антрацитовый муар - фото 3

Стул Бриф SN велюр светло-серый каркас антрацитовый муар

Артикул: CH-074-550
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Бриф SN подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом.

Обивка стула для кухни выполнена из прочного износостойкого велюра, но при этом мягкого и приятного на ощупь материала. На металлических ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, антрацит

Параметры упаковки

  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяДа

Отзывы

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