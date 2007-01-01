Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Бриф SN подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом.
Обивка стула для кухни выполнена из прочного износостойкого велюра, но при этом мягкого и приятного на ощупь материала. На металлических ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Стулья без подлокотников со спинкой на железных ножках — это универсальный предмет мебели, который подойдёт для самых разных помещений.
Они могут быть использованы в барах, ресторанах и кафе, чтобы посетители чувствовали себя комфортно во время отдыха. Благодаря своей компактности такие стулья также подойдут для меблировки балконов и прихожих. В гостиной или комнате они станут ярким акцентом в интерьере, а мягкий стул добавит уюта. Кроме того, такие стулья легко штабелируются, что позволяет экономить место при хранении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина470 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяДа