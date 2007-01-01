Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Бриф DD букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф DD букле темно-серый
10 оценок
6 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Бриф DD букле темно-серый - фото 1Стул Бриф DD букле темно-серый - фото 2Стул Бриф DD букле темно-серый - фото 3Стул Бриф DD букле темно-серый - фото 4Стул Бриф DD букле темно-серый - фото 5Стул Бриф DD букле темно-серый - фото 6Стул Бриф DD букле темно-серый - фото 7

Стул Бриф DD букле темно-серый

Артикул: CH-080-497
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом. Обивка из плотного материала букле, которая обладает мягкостью и долговечностью, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Компактные размеры позволяют использовать его в различных интерьерах, добавляя элегантность и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

45
Фотография товара Стул Marco, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, белый

112
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ

89
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ

56
Фотография товара Стул Quinn бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quinn бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Стул Quinn бежевый

45
Фотография товара Стул Орион белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Орион белый, пластиковый

46
В наличии 285 шт.
Настоящее фото товара Стул Sorbus, серый/ графит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стул Sorbus, серый/ графит

78
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр светло-серый

26
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый

26
Фотография товара Кресло Emerald Wingback от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Emerald Wingback, произведённого компанией ChiedoCover
от132 090
Оптовая цена

Кресло Emerald Wingback

31

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой

5
Фотография товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990
Оптовая цена

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

37
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол деревянный Сайрус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Сайрус, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус

34
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99017
17 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Толедо D80 мрамор

26
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Джимпи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от29 90017
35 900 ₽

Стол Лофт Джимпи

49
Фотография товара Стол Лофт-2, светлый орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, светлый орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Стол Лофт-2, светлый орех, черный

34
Фотография товара Стол обеденный Казак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Казак, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Казак

122
New
Фотография товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный, произведённого компанией ChiedoCover
58 19066
168 990 ₽

Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол обеденный Онур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Онур, произведённого компанией ChiedoCover
от127 290
Оптовая цена

Стол обеденный Онур

172
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, черный , произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, черный

8
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Рич, Орех/Ромб Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, Орех/Ромб Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Рич, Орех/Ромб Бежевый

10
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Lord, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 49016
5 290 ₽

Стул Lord, серый, пластик

5
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), салатовый

8
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), синий

15
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый

14
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), красный

5
Фотография товара Стул Marinete, велюр, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, капучино

26
New
Фотография товара Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул HERMAN ЛАТТЕ #25, велюр / черный каркас

5
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Одди Diamond велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 920

Стул Одди Diamond велюр зеленый

6

Товар в корзине

Стул Бриф DD букле темно-серый
Стул Бриф DD букле темно-серый
6 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой

5
Фотография товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990
Оптовая цена

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

37
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол деревянный Сайрус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Сайрус, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус

34
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99017
17 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Толедо D80 мрамор

26
В наличии 50 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности