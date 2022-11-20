Стул Гаага Диамант, желтый велюр

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Гаага Диамант, желтый велюр

4.4
5 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Гаага Диамант, оливковый велюр
Стул Гаага Диамант, оливковый велюр
Следующий Стул Тони, серый
Стул Тони, серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина430 мм
  • Цветжелтый

Стул Гаага Диамант, желтый велюр — выполненные заказы

Стул Гаага Диамант, велюр жёлтый, цвет ножек- старинный орехСтул Гаага Диамант, велюр жёлтый, цвет ножек- старинный орехСтул Гаага Диамант, коричневая экокожа, ножки венгеСтул Гаага Диамант, коричневая экокожа, ножки венгеСтул Гаага Диамант, Falcone 78, цвет ножек-венгеСтул Гаага Диамант, Falcone 78, цвет ножек-венгеСтул Гаага Диамант, Falcone 5, серый, цвет ножек-ВенгеСтул Гаага Диамант, Falcone 5, серый, цвет ножек-ВенгеСтул Гаага Диамант, желтый велюр, ножки старинный орехСтул Гаага Диамант, желтый велюр, ножки старинный орехСтул Гаага Диамант, велюр Matador Авокадо, ножки светлый орехСтул Гаага Диамант, велюр Matador Авокадо, ножки светлый орех
Все заказы

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Комфорт складной, офисный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
7

Стул Комфорт складной, офисный, бежевый

Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Стул Мила на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Мила на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
12

Стул Мила на крутящейся основе

Стул барный Эванс, пластиковыйНастоящее фото товара Стул барный Эванс, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул барный Эванс, пластиковый

Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3Настоящее фото товара Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3, произведённого компанией ChiedoCover
от27 460
7

Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3

Стол ЛИРА/180, 1200x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1200x900, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена
5

Стол ЛИРА/180, 1200x900

Стол ЛИРА/180, 1600x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена
15

Стол ЛИРА/180, 1600x800

Стол ЛИРА/180, 1400x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
26 760
Оптовая цена
11

Стол ЛИРА/180, 1400x800

Стол ЛИРА/180, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена
13

Стол ЛИРА/180, 1200x800

Другие товары из раздела

Стул Тюльпан, бледно - сиреневыйНастоящее фото товара Стул Тюльпан, бледно - сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
13

Стул Тюльпан, бледно - сиреневый

Комплект стульев Eames светло-зеленый x4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames светло-зеленый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99022
13 960 ₽Оптовая цена
9

Комплект стульев Eames светло-зеленый x4

В наличии 63 шт.
Комплект стульев Eames желтый x4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames желтый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
15

Комплект стульев Eames желтый x4

Комплект стульев Eames зеленый x4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames зеленый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
8

Комплект стульев Eames зеленый x4

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.