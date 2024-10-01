Характеристики товара
Описание
Ширина: 50
Глубина: 60
Высота: 80
Ширина сиденья: 48
Глубина сиденья: 41
Высота сиденья: 48
Вес одного: 6
Объем одного: 0.12
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 4
Цвет: зеленый велюр (velutto 33)
Размер упаковки 1: 800х600х500
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес5.45 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекметалл