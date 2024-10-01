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Стул Челси велюр зеленый / черный

Артикул: CH-035-376
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 50
Глубина: 60
Высота: 80
Ширина сиденья: 48
Глубина сиденья: 41
Высота сиденья: 48

Вес одного: 6
Объем одного: 0.12
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 4

Цвет: зеленый велюр (velutto 33)
Размер упаковки 1: 800х600х500


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5.45 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекметалл

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