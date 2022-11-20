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Стул Квинтет №2 - фото 1Стул Квинтет №2 - фото 2

Стул Квинтет №2

8 оценок
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Стул Евро
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Стул Евро

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес4.8 кг

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