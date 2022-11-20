Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина450 мм
- Вес4.8 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Подвесной светильник Cerezo №3
Подвесной светильник Cerezo №4
Подвесной светильник Cerezo №5
Подвесной светильник Cerezo №6
Подвесной светильник Gelid №1
Стул Киви, велюр желтый
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
Кресло KLC легкое