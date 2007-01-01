Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза
11 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза - фото 1Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза - фото 2Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза - фото 3Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза - фото 4Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза - фото 5Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза - фото 6Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза - фото 7Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза - фото 8
Хит

Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза

Артикул: CH-084-229
11 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, орех, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, орех, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 1, 900*600, белый, орех, кромка ПВХ, без отбойников

5
Фотография товара Чехол Евро, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Евро, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Чехол Евро, журавинка

36
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 140*70

14
Фотография товара Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый

44
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45028
1 990 ₽

Чехол для стола 05, красный

13
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Распродажа
Фотография товара Консоль Кросс 115*30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99080
97 990 ₽Оптовая цена

Консоль Кросс 115*30 серебро

26
В наличии 4 шт.
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, черный, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, черный, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, черный, каркас - серебро

7
Фотография товара Чехол 112, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 112, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Чехол 112, журавинка

40

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64034
2 480 ₽

Стул Хит 20мм - золото, ромб

149
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59023
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой

86
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 03019
2 485 ₽

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками

126
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 23014
6 030 ₽

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

49
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69028
2 324 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый

142
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54026
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона синяя

435
В наличии 123 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 630

Стул Хит 25 мм, золото, красная экокожа, с каретной стяжкой

127
Акция
Фотография товара Банкетный стул Хит 20мм, серебро, ромб синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетный стул Хит 20мм, серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 82026
2 440 ₽

Банкетный стул Хит 20мм, серебро, ромб синий

5
АкцияОнлайн показ
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54029
2 165 ₽

Стул Хит 20 Лайт, велюр Velutto 38, каркас золото

9
New
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый

7
В пути 9 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза
Стул Хит 20, велюр Velutto 21, каркас бронза
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, орех, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, орех, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 1, 900*600, белый, орех, кромка ПВХ, без отбойников

5
Фотография товара Чехол Евро, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Евро, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Чехол Евро, журавинка

36
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 140*70

14
Фотография товара Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый

44

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности