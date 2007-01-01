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Стул Athens, белый - фото 1

Стул Athens, белый

Артикул: CH-073-796
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота940/460 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый, хромированный
  • Страна изготовленияИспания

Отзывы

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