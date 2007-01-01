Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Высота940/460 мм
- Материалдерево
- Цветбелый, хромированный
- Страна изготовленияИспания
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа
Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см