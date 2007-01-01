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Настоящее фото товара Стул Абу Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Абу Люкс
7 оценок
6 990
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Стул Абу Люкс

Артикул: CH-079-782
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина580 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота930 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул на устойчивом металлическом каркасе – отличный выбор для обеденной зоны. У изделия простой лаконичный дизайн: благодаря высокой спинке с легкими изгибами в области шеи и поясницы и мягкому сиденью можно расслабиться и отдохнуть. Долговечный каркас не подвержен коррозии и выдерживает большие нагрузки. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками, предохраняющими напольное покрытие от повреждений. Обивка у стула из премиального велюра с уникальной текстурой ворса, создающей эффект «морозного узора», который делает стул ярким акцентом в интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота930 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветголубой, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.85 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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