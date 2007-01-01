Характеристики товара
Описание
Стул на устойчивом металлическом каркасе – отличный выбор для обеденной зоны. У изделия простой лаконичный дизайн: благодаря высокой спинке с легкими изгибами в области шеи и поясницы и мягкому сиденью можно расслабиться и отдохнуть. Долговечный каркас не подвержен коррозии и выдерживает большие нагрузки. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками, предохраняющими напольное покрытие от повреждений. Обивка у стула из премиального велюра с уникальной текстурой ворса, создающей эффект «морозного узора», который делает стул ярким акцентом в интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина580 мм
- Ширина490 мм
- Глубина580 мм
- Высота930 мм
- Вес6.8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.85 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет