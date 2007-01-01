Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул с подлокотниками Дели металл красный
Стул с подлокотниками Дели металл красный
9 оценок
9 400
Стул с подлокотниками Дели металл красный

Артикул: CH-080-507
9 оценок
Основные характеристики
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Металлический стул Дели с удобными подлокотниками представляет собой уникальное сочетание элегантного дизайна, комфорта и прочности. Идеально подходит для создания зоны отдыха в доме, на террасе, в саду, офисе или кафе.
Концепция дизайна стула основана на принципах воздушности и легкости, что позволяет визуально увеличить пространство в помещении. Оригинальная форма стула достигается благодаря выразительным линиям, которые формируют единую конструкцию. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Надежная конструкция, долговечность, устойчивость к загрязнениям. Конструкция позволяет стопировать стулья, что делает их хранение и перевозку очень простой. Максимальная нагрузка 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья486 мм
  • Глубина сиденья447 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки1410 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Стул с подлокотниками Дели металл красный
Стул с подлокотниками Дели металл красный
9 400
