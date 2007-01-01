Характеристики товара
Описание
Стул Elevo — стиль и комфорт в современном дизайне.
Дизайн и материалы. Стул Elevo выполнен в современном стиле, который идеально впишется в любой интерьер. Обивка сиденья и спинки выполнена из мягкого и приятного на ощупь велюра бежевого цвета — прочного и износостойкого материала. Каркас из металла в черном цвете добавляет элегантности и изысканности.
Комфорт и удобство. Стул прослужит долгие годы, не требует много времени для ухода. Широкая полукруглая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании, а прочный каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
Применение. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны, в гостиной, на кухне, а также в ресторанах или кафе. Прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина540 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет