Характеристики товара
Описание
Модель стула изготавливается из натурального дерева — массива бука. Спинка стула высокая и мягкая. Ребра жесткости, расположенные по периметру усиливают прочность и устойчивость каркаса. Лаконичный дизайн позволяет вписать данную модель практически в любое интерьерное пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина450 мм
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес7 кг
- Материалвелюр, пенополиуретан, массив бука
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет