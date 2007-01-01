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Настоящее фото товара Стул Флаффи, черешня, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флаффи, черешня
7 оценок
9 790
Товар в корзине. Перейти
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Стул Флаффи, черешня

Артикул: CH-088-254
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель стула изготавливается из натурального дерева — массива бука. Спинка стула высокая и мягкая. Ребра жесткости, расположенные по периметру усиливают прочность и устойчивость каркаса. Лаконичный дизайн позволяет вписать данную модель практически в любое интерьерное пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес7 кг
  • Материалвелюр, пенополиуретан, массив бука
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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