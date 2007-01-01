Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Венеер, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венеер, орех
11 оценок
9 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Венеер, орех - фото 1Стул Венеер, орех - фото 2Стул Венеер, орех - фото 3

Стул Венеер, орех

Артикул: CH-088-243
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антарио серый
Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роквелл
Фотография товара Стул Роквелл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Модель стула изготавливается из массива бука. Выпускается в четырех вариантах – с жестким сиденьем, мягким, а так же с резными элементами на спинке и ножках. Отличительной чертой этого стула является необычная форма спинки, являющаяся продолжением задних ножек. Это очень устойчивый стул, строгий и лаконичный дизайн которого отлично вписывается в дизайн кухни, столовой или конференц-залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес7 кг
  • Материалвелюр, массив бука
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветорех
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Loona, California 296 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Loona, California 296, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Loona, California 296

14
Распродажа
Фотография товара Стул Алан, серый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алан, серый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
18 8901
18 990 ₽

Стул Алан, серый, букле

8
В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоис, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Лоис, экокожа

10
Настоящее фото товара Стул кухонный Фризи, поворотный, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
51 090

Стул кухонный Фризи, поворотный, светло-бежевый, черный

7
В пути 956 шт.
Фотография товара Стул Изо, спинка сетка В, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, спинка сетка В, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Изо, спинка сетка В, серый

9
Фотография товара Стул Авелла, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авелла, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стул Авелла, светло-серый

5
Фотография товара Стул Каскад, дуб антрацит, канцлер ЛОФТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Каскад, дуб антрацит, канцлер ЛОФТ, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Каскад, дуб антрацит, канцлер ЛОФТ

13
Фотография товара Стул Арил, металл прямоугольный профиль, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, металл прямоугольный профиль, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Арил, металл прямоугольный профиль, черный, экокожа

6
Фотография товара Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа

10
Фотография товара Стул Флоид, темно-серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флоид, темно-серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Флоид, темно-серый, светлое дерево

14
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван линейный, кожзам черный, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван линейный, кожзам черный, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Диван линейный, кожзам черный, ножки бук

64
Фотография товара Диван Фьюджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Фьюджи, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Диван Фьюджи

57
Фотография товара Диван Папилла, экокожа, 132 см, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, экокожа, 132 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Диван Папилла, экокожа, 132 см, серый

8
Настоящее фото товара Стул Элин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, серый

9
В наличии 554 шт.
Фотография товара Диван Квинс П-образный сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс П-образный сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
от81 290
Оптовая цена

Диван Квинс П-образный сосна black

53
Настоящее фото товара Стол Пальмира, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Стол Пальмира

32
Новинка
Фотография товара Центральная часть модульного дивана Паримо, 2-х местная, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Центральная часть модульного дивана Паримо, 2-х местная, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
183 590

Центральная часть модульного дивана Паримо, 2-х местная, коричневый, бежевый

8
Фотография товара Стул Dale, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dale, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
46 790

Стул Dale, чёрный

14
Фотография товара Диван Лотик, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лотик, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Диван Лотик, велюр, зеленый

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех

14

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Франк слоновая кость серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк слоновая кость серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул Франк слоновая кость серый

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Ball green, gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball green, gold, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стул Ball green, gold

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Heva бежевый,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Heva бежевый,черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Стул Heva бежевый,черный

9
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Митч 2, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч 2, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Митч 2, черный

15
Фотография товара Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул N-12 Patchwork черно-белый мультиколор

8
В наличии 86 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози, букле, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Стул с подлокотниками Кози, букле, серый

26
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Токо, черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Токо, черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 6903
11 990 ₽

Стул обеденный Токо, черно-белый

6
Настоящее фото товара Стул кухонный Gist, бежевый, орех светлый, произведённого компанией ChiedoCover
38 490

Стул кухонный Gist, бежевый, орех светлый

11
В пути 199 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Vapor, поворотный, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 290

Стул кухонный Vapor, поворотный, бежевый, черный

15
В пути 234 шт.
Фотография товара Стул Риппл, дымка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риппл, дымка, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Риппл, дымка

5

Товар в корзине

Стул Венеер, орех
Стул Венеер, орех
9 590
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван линейный, кожзам черный, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван линейный, кожзам черный, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Диван линейный, кожзам черный, ножки бук

64
Фотография товара Диван Фьюджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Фьюджи, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Диван Фьюджи

57
Фотография товара Диван Папилла, экокожа, 132 см, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Папилла, экокожа, 132 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Диван Папилла, экокожа, 132 см, серый

8
Настоящее фото товара Стул Элин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, серый

9
В наличии 554 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?
Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 13.10.2025 Новинки мягких стульев от производителя
Новинки мягких стульев от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2026 Уличная мебель для дома и ресторана
Уличная мебель для дома и ресторана

Перейдите, чтобы узнать подробности