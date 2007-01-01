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Настоящее фото товара Мини-диван - "Альфа", произведённого компанией ChiedoCover
Мини-диван - "Альфа"
85 оценок
46 790
Товар в корзине. Перейти
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Мини-диван - "Альфа"

Артикул: CH-025-571
85 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1720 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота940 мм
  • Длина спального места2100 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Мини-диван - "Киндер Б" от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка ткани

-

Эко кожа, Замша, Жаккард, Микровелюр, Микрофибра, Флок, Велюр, Микрожаккард, Терможаккард, Рогожка, Шинилл

Механизм трансформации

-

аккордеон

Бельевой ящик

-

да

Жесткость

-

мягкий

Наполнитель

-

Независимые Пружинные Блоки, высокоэластичный ППУ

Каркас

-

металлокаркасс

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1720 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота940 мм
  • Длина спального места2100 мм
  • Ширина спального места1460 мм
  • Механизмаккордеон
  • Короб для бельяесть

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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