Характеристики товара
Описание
Обивка ткани
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Эко кожа, Замша, Жаккард, Микровелюр, Микрофибра, Флок, Велюр, Микрожаккард, Терможаккард, Рогожка, Шинилл
Механизм трансформации
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аккордеон
Бельевой ящик
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да
Жесткость
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мягкий
Наполнитель
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Независимые Пружинные Блоки, высокоэластичный ППУ
Каркас
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металлокаркасс
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1720 мм
- Глубина1050 мм
- Высота940 мм
- Длина спального места2100 мм
- Ширина спального места1460 мм
- Механизмаккордеон
- Короб для бельяесть
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет