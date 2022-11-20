1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 6,27 кг
Объем: 0,14 м3
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул уличный Анри
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Кресло офисное TopChairs Studio, черное
Диван прямой Washington
Диван прямой Айленбург
Диван прямой Nixon
Диван прямой Leon
Диван прямой Hughes
Стул Ники синий
Мягкий стул Чили
Стул Gracia серый c деревянными ножками
Стул черное кружево
Стул Madina темный орех/ коричневый
Стул на металлокаркасе Alt коралл/ золото
Стул на металлокаркасе Alt зеленый/ золото
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас