1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 6,27 кг
Объем: 0,14 м3
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Чехол 02
Чехол для стола 02
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 9
Стол Лидер 11
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 64
Чехол 13
Чехол 55, журавинка
Чехол 40
Чехол 57, журавинка
Чехол для стола 06
Чехол для стола 09
Скатерть Мати
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Чехол 74 Premium
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Стол складной Монифит
Стол складной Хавьер 150
Стол Бристоль 120
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Секция стульев 02
Стул Изо Хром
Стул Eames Черный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Патрик 20мм с подлокотниками
Чехол для стола 17
Чехол 41, журавинка
Чехол 09
Чехол 105
Чехол 108
Чехол 109
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Кантри, без подушки
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Чип
Стул Раунд 20мм
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стол Лофт-1
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Laval, серебристый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Купер коричневый
Стул Лофт-11 Н
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-11 НМ барный
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 М барный
Кресло Изо GTS
Стул Изо Net
Стул Сильвия
Стул Стандарт
Стул Стандарт +
Стул Форум
Стул Изо СТ
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Табурет Лофт-13
Стул Борно зеленый
Стул Тео
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул прозрачный барный Фокс 75
Стул прованс-3
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул Eames M зеленый
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 120
Стул с подлокотниками Bianca Ferrari
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стол пластиковый Ice 2
Стол Лофт 13
Стул Bertoia с серой обивкой
Чехол для стола 05, D80см, H110см