Стул Флекс велюр оливковый

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Стул Флекс велюр оливковый

5
6 990 ₽9 990 ₽
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Стул Версаль велюр винный

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51х49х56

Вес брутто: 6,27 кг

Объем: 0,14 м3

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый

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22 590
Оптовая цена
7

Стул Кристалл Черный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

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Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 30 шт.
Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 46 шт.
Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
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9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Кромвель, фиолетовый

В наличии 72 шт.
Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 5 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый , произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый

Стул барный Ститч, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

В наличии 100 шт.
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Купер коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Купер коричневый

В наличии 25 шт.
Стул Лофт-11 ННастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 Н

Стул Консек барный, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул Консек барный, золотой

Стул Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
8

Стул Лофт-11 НМ барный

Стул Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
11

Стул Лофт-12 барный

Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Табурет Лофт-11 барный

Табурет Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул СильвияНастоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Сильвия

Стул СтандартНастоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Стул Стандарт

Стул Стандарт +Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
13

Стул Стандарт +

Стул ФорумНастоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Форум

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Табурет Лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-13

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Тео, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
12

Стул Тео

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
8

Стул прозрачный барный Фокс 75

Стул прованс-3Настоящее фото товара Стул прованс-3, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
12

Стул прованс-3

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Стул Eames M зеленыйНастоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M зеленый

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99033
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29012
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
11

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca Ferrari, произведённого компанией ChiedoCover
23 005
Оптовая цена
11

Стул с подлокотниками Bianca Ferrari

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Стол пластиковый Ice 2Настоящее фото товара Стол пластиковый Ice 2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
14

Стол пластиковый Ice 2

Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
6

Стол Лофт 13

Стул Bertoia с серой обивкойНастоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена
9

Стул Bertoia с серой обивкой

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
94Хит

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 150 шт.
Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover