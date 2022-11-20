Стул Флекс велюр капучино
5 990 ₽6 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 6,27 кг
Объем: 0,14 м3
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Морган, пластиковый, черный
Стул Такер, малиновый деревянный
Диван трехместный под ротанг LIFE 3
Диван двухместный под ротанг SOFT 2
Банкетка Берди
Диван Честерфилд Style 3-х местный
Диван Честерфилд Сити 3-х местный
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Кресло игровое VIKING-11, красное
Мягкий стул Чили
Стул Odda черный / золотой
Стул Madina темный орех/ коричневый
Стул Madina темный орех/ кремовый
Стул Madina белый/серый
Стул Madina белый/фиолетовый
Стул Диана, велюр оранжевый
Стул Брайан бежевый