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Стул Movie simple серый

Артикул: CH-066-353
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Универсальный мягкий стул с вращающимся механизмом. Достоинства модели — функциональность, аккуратные закругленные линии, отсутствие лишних деталей, удобное сиденье, которое плавное перетекает в высокую спинку. Отлично поддержит корпус и не даст вам устать от долгого сидения за рабочим столом. Архитектура отличается легкостью, не утяжеляет интерьер, оставляет максимум свободного пространства. Добавит уюта и фактурности помещению. Стул Movie simple станет гармоничным решением в обстановке офиса, рабочей зоны дома, творческого или коммерческого пространства. Подружится как с минималистичными аранжировками, так и с насыщенными стилизациями.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота920 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.21 м3

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