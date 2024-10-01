Характеристики товара
Описание
Универсальный мягкий стул с вращающимся механизмом. Достоинства модели — функциональность, аккуратные закругленные линии, отсутствие лишних деталей, удобное сиденье, которое плавное перетекает в высокую спинку. Отлично поддержит корпус и не даст вам устать от долгого сидения за рабочим столом. Архитектура отличается легкостью, не утяжеляет интерьер, оставляет максимум свободного пространства. Добавит уюта и фактурности помещению. Стул Movie simple станет гармоничным решением в обстановке офиса, рабочей зоны дома, творческого или коммерческого пространства. Подружится как с минималистичными аранжировками, так и с насыщенными стилизациями.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина640 мм
- Высота920 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.21 м3