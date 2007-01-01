Характеристики товара
Описание
Hedd велюр капучино — современный комфорт и стиль. Модель выполнена из мягкого велюра в тёплом оттенке капучино. Обивка приятна на ощупь и визуально добавляет уюта в интерьер. Чёрные металлические ножки создают выразительный контраст и подчёркивают современный характер изделия. Лаконичные формы сиденья и спинки сочетают в себе эстетику и эргономику. Аккуратная вертикальная прострочка придаёт дополнительную выразительность. Мягкая обивка и удобная посадка делают модель комфортной даже при длительном использовании. Обеденный стул выдерживает нагрузку до 120 кг и подходит для ежедневной эксплуатации, сохраняя устойчивость и аккуратный внешний вид. Подходит как стул для кухни, так и для гостиной, кафе или современного офиса. Универсальный дизайн и нейтральный цвет позволяют легко вписать модель в разные стили интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Вес4.7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки5.40 кг
- Изделия стопируютсяНет