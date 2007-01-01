Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Hedd, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Hedd, велюр капучино
12 оценок
4 990
Стул Hedd, велюр капучино - фото 1Стул Hedd, велюр капучино - фото 2Стул Hedd, велюр капучино - фото 3Стул Hedd, велюр капучино - фото 4Стул Hedd, велюр капучино - фото 5Стул Hedd, велюр капучино - фото 6Стул Hedd, велюр капучино - фото 7
NEW

Стул Hedd, велюр капучино

Артикул: CH-081-528
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Hedd велюр капучино — современный комфорт и стиль. Модель выполнена из мягкого велюра в тёплом оттенке капучино. Обивка приятна на ощупь и визуально добавляет уюта в интерьер. Чёрные металлические ножки создают выразительный контраст и подчёркивают современный характер изделия. Лаконичные формы сиденья и спинки сочетают в себе эстетику и эргономику. Аккуратная вертикальная прострочка придаёт дополнительную выразительность. Мягкая обивка и удобная посадка делают модель комфортной даже при длительном использовании. Обеденный стул выдерживает нагрузку до 120 кг и подходит для ежедневной эксплуатации, сохраняя устойчивость и аккуратный внешний вид. Подходит как стул для кухни, так и для гостиной, кафе или современного офиса. Универсальный дизайн и нейтральный цвет позволяют легко вписать модель в разные стили интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес4.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки5.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

