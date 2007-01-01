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Настоящее фото товара Стул Калгари белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Калгари белый
33 оценки
4 390
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Стул Калгари белый

Артикул: CH-014-699
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Материалпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Калгари бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
 
 
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.
 
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета  во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.

ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.

ПЕРФОРАЦИЯ СПИНКИ обеспечивает легкость конструкции и придает эффектный внешний вид
 
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и широкое сидение обеспечивают удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.
 
МЯГКОЕ СИДЕНИЕ
Просторное сидение выполнено из износоустойчивого кож.зам. Обеспечивает удобную посадку и позволяет расположиться максимально уютно.
 
 
ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.
 
КАУЧУКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Вес упаковки23.30 кг
  • Объём упаковки0.56 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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