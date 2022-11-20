Кресло Глория
10 990 ₽
Длина - 1000 мм
Глубина - 600 мм
Высота - 510 мм
Вес: 35 кг
Производство Россия
не производится в обивке кожзам/искусственная кожа, рогожка
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