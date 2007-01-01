Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Chilly рогожка Lumos бежевый
Стул Chilly рогожка Lumos бежевый
6 оценок
4 490
Стул Chilly рогожка Lumos бежевый - фото 1Стул Chilly рогожка Lumos бежевый - фото 2Стул Chilly рогожка Lumos бежевый - фото 3Стул Chilly рогожка Lumos бежевый - фото 4

Стул Chilly рогожка Lumos бежевый

Артикул: CH-080-718
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул Chilly рогожка Lumos без подлокотников на металлических ножках плоской формы. Мягкая обивка выполнена из рогожки прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена геометричной строчкой. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбежевый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

