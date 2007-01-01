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Настоящее фото товара Стул кухонный Кон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кухонный Кон, черный
6 оценок
17 190
Товар в корзине. Перейти
Стул кухонный Кон, черный - фото 1

Стул кухонный Кон, черный

Артикул: CH-082-427
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота с учетом спинки (см): 86 / Высота сидения (см): 47 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 41 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: велюр / Фабрика: Китай / Цвет: черный / Ширина (см): 49

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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