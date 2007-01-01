Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес10.45 кг
- Материал сиденьялен
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
- Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки520 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет