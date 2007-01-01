Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Denever gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Denever gray / black
15 оценок
10 290
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Denever gray / black - фото 1Стул на металлокаркасе Denever gray / black - фото 2Стул на металлокаркасе Denever gray / black - фото 3Стул на металлокаркасе Denever gray / black - фото 4Стул на металлокаркасе Denever gray / black - фото 5Стул на металлокаркасе Denever gray / black - фото 6Стул на металлокаркасе Denever gray / black - фото 7

Стул на металлокаркасе Denever gray / black

Артикул: CH-081-607
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - лен; Материал обивки - лен; Цвет ножек - черный; Цвет столешницы - серый; Ширина - 58; Глубина - 61; Высота - 83; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.45 кг
  • Материал сиденьялен
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
  • Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

26
В наличии 79 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames M ЧЁРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M ЧЁРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames M ЧЁРНЫЙ

55
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стул Игнис, ножки черные, велюр серый

61
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70
Настоящее фото товара Стул Стефан, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, пурпурный

6
Настоящее фото товара Стул Элайджа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Элайджа, бежевый

11
Фотография товара Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото

12
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Bruno, шенилл, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno, шенилл, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стул Bruno, шенилл, бук

11
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, желтый

15
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, темно-зеленый

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Brida графитовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida графитовое, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Кресло Brida графитовое

39
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, grass

49
Фотография товара Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый

15
В наличии 18 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Диван отдыха Гранд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван отдыха Гранд

6
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽

Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные

83
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой

47
Фотография товара Диван Сега-М velvet беленый дуб orange от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М velvet беленый дуб orange, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Диван Сега-М velvet беленый дуб orange

33
Фотография товара Диван модульный Либерти, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван модульный Либерти, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Диван модульный Либерти, серый

8
New
Фотография товара Стул складной Liara, пластик, бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Liara, пластик, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул складной Liara, пластик, бордо

8
В наличии 82 шт.
Фотография товара Раскладной диван Лимбург от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной диван Лимбург, произведённого компанией ChiedoCover
64 940

Раскладной диван Лимбург

75

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Чилли белый / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09041
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / бежевый

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Seda 1 green / gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seda 1 green / gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Seda 1 green / gold / black

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Джерими, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, зеленый

9
Фотография товара Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас

7
В наличии 21 шт.
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый , золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый , золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89026
6 590 ₽

Стул Кьявари пластиковый , золотой

11
Фотография товара Стул Bizotti орех темный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bizotti орех темный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Стул Bizotti орех темный, черный

12
Фотография товара Стул вращающийся Робб, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Робб, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул вращающийся Робб, велюр, бежевый

26
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Tranilla Synchron от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tranilla Synchron, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул Tranilla Synchron

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Elevo, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elevo, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Elevo, велюр, серый

26
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-коричневый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-коричневый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-коричневый / черный

13
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Denever gray / black
Стул на металлокаркасе Denever gray / black
10 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Brida графитовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida графитовое, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Кресло Brida графитовое

39
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, grass

49
Фотография товара Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый

15
В наличии 18 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Диван отдыха Гранд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван отдыха Гранд

6

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности