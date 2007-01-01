Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый
9 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый - фото 1Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый - фото 2Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый - фото 3Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый - фото 4Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый - фото 5Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый - фото 6Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый - фото 7
NEW

Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый

Артикул: CH-081-541
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Zubo — стиль и комфорт в скандинавском исполнении. Стул отличается лаконичным современным дизайном с элементами скандинавского стиля. Тёмно-серая обивка гармонично сочетается с ножками из натуральной дубовой древесины, создавая уютный и в то же время элегантный образ. Обивка выполнена из ткани букле — она приятна на ощупь, устойчива к истиранию и сохраняет свою привлекательность даже при активной эксплуатации. Ткань обладает лёгким рельефом, который придаёт мебели выразительность и делает её особенно уютной. Сиденье с наполнителем из поролона обеспечивает мягкость и комфорт при посадке. Широкая полукруглая спинка и просторное сиденье позволяют удобно разместиться и наслаждаться отдыхом. Конструкция выдерживает нагрузку до 125 кг, что делает стул надежным для повседневного использования. Легко впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также станет отличным выбором для общественных пространств — кафе, ресторанов или лаунж-зон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветтемно-серый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Наполеон Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Стул Наполеон Бронза, деревянный

431
Фотография товара Стул Версаль велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул Версаль велюр серый

26
В наличии 55 шт.
Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Фотография товара Стул деревянный Фабиано бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул деревянный Фабиано бежевый

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Franc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, серый

91
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Деймон экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Деймон экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Деймон экокожа, коричневый

26
В наличии 59 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima

5
New
Настоящее фото товара Стул Кишбер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Кишбер, серый

14
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, оранжевый

8
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, бордовый

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Dino, черный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dino, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, черный дуб

38
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван отдыха Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван отдыха Лорд

7
Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Фотография товара Диван отдыха Арти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Арти, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Диван отдыха Арти

10
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), бежевый

10
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, орех grey

81
Фотография товара Кресло Лари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лари, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Кресло Лари

31
Фотография товара Диван Katana lounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Katana lounge, произведённого компанией ChiedoCover
от87 690
Оптовая цена

Диван Katana lounge

8
Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Фотография товара Диван Veene текстиль, венге brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene текстиль, венге brown, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Диван Veene текстиль, венге brown

99

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Чилли белый / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09041
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / бежевый

46
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Knobb, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99032
14 690 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Knobb, черный

26
В наличии 59 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный

10
Фотография товара Стул Ингольф ПМ чёрный/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф ПМ чёрный/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Ингольф ПМ чёрный/красный

9
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 9907
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа

26
В наличии 106 шт.
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6001-1S, черный

15
Фотография товара Стул Marc M2 L1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M2 L1, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Стул Marc M2 L1

8
Фотография товара Стул Bruno ярко-зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno ярко-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Bruno ярко-зелёный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Cross, каркас темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cross, каркас темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Cross, каркас темно-коричневый

7
New
Фотография товара Cтул Marcel букле cветло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Marcel букле cветло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69040
19 190 ₽

Cтул Marcel букле cветло-серый

14
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый
Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, темно-серый
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Dino, черный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dino, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, черный дуб

38
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван отдыха Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван отдыха Лорд

7
Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Фотография товара Диван отдыха Арти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Арти, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Диван отдыха Арти

10

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности