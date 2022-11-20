Логистические данные:
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стол с принтом Beer
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Стул пластиковый Cross, черный
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, красный
Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, черный
Стул Олимпия
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт