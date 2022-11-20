Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый

6 оценок

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Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый

5
2 690 ₽
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Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:

  • Кол-во в стандартной упаковке: 12 шт
  • Вес стандартной упаковки: 47.0 кг
  • Объем стандартной упаковки: 0.390 куб/м
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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасахромированный металл
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик PP
  • Высота780 мм
  • Цветбелый

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