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Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), желтый - фото 1
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Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), желтый

Артикул: CH-077-678
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

RACE - стильный и лаконичный стул, напоминающий по дизайну кресла спорткара.

Это современное решение для любого интерьера. Благодаря использованию высококачественных материалов стулья долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию.
Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания. Стул легко стопируется по 10 штук. Может быть, выполнен на четырех вариантах каркаса, в том числе барный вариант и доступен для заказа в 8 различных цветах пластика.
Дополнительно Стул RACE, может быть, оснащен хромированными соединительными креплениями, позволяющими устанавливать стулья в ряд в конференц-залах, амфитеатрах, классах, аудиториях.
В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалпластик
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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