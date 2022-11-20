Логистические данные:
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Piemonte
Кресло Бонни
Стол журнальный Фьюжн
Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, красный
Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, черный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт