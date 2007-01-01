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Настоящее фото товара Стул Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофт-15
45 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Лофт-15

Артикул: CH-050-160
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота680 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Лофт 16 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Лофт-15: минимализм для премиальных пространств

Смелый дизайн, инновационная конструкция — стул *Лофт-15* создан для заведений, где важна не только функциональность, но и художественная выразительность мебели. Его геометрически точные линии и нестандартная форма делают его идеальным выбором для современных баров, ресторанов и лобби-зон премиум-класса.

Ключевые преимущества:
✔ Уникальная конструкция — каркас из матового черного металла с необычным расположением опор создает эффект "парящего" сиденья, сохраняя при этом исключительную устойчивость.
✔ Премиальные материалы — сочетание натурального дерева с выраженной текстурой и прочного металла гарантирует долговечность и визуальную привлекательность.
✔ Эргономичный подход — интегрированные боковые опоры обеспечивают комфортную поддержку, выполняя функцию и спинки, и подлокотников.

Стул "Лофт-15" — это выражение индивидуальности вашего пространства. Для тех, кто ценит смелые дизайнерские решения и бескомпромиссное качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота680 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Толщина профиля20*20 мм
  • МатериалЛДСП, массив сосны 18мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул Лофт-15 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Лофт-15 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Лофт-15 - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Лофт-15 - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Лофт-15 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Лофт-15 - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Лофт-15 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Лофт-15 - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Лофт-15 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Лофт-15 - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стул Лофт-15 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стул Лофт-15 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стул Лофт-15 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стул Лофт-15 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стул Лофт-15 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стул Лофт-15 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стул Лофт-15 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стул Лофт-15 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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