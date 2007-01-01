Характеристики товара
Описание
Стул Лофт-15: минимализм для премиальных пространств
Смелый дизайн, инновационная конструкция — стул *Лофт-15* создан для заведений, где важна не только функциональность, но и художественная выразительность мебели. Его геометрически точные линии и нестандартная форма делают его идеальным выбором для современных баров, ресторанов и лобби-зон премиум-класса.
Ключевые преимущества:
✔ Уникальная конструкция — каркас из матового черного металла с необычным расположением опор создает эффект "парящего" сиденья, сохраняя при этом исключительную устойчивость.
✔ Премиальные материалы — сочетание натурального дерева с выраженной текстурой и прочного металла гарантирует долговечность и визуальную привлекательность.
✔ Эргономичный подход — интегрированные боковые опоры обеспечивают комфортную поддержку, выполняя функцию и спинки, и подлокотников.
Стул "Лофт-15" — это выражение индивидуальности вашего пространства. Для тех, кто ценит смелые дизайнерские решения и бескомпромиссное качество.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина470 мм
- Высота680 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Толщина профиля20*20 мм
- МатериалЛДСП, массив сосны 18мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет