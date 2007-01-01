Характеристики товара
Описание
Стул Луис Гост - удобное полукресло в классическом стиле.
Стул изготовленный из литого полупрозрачного поликарбоната в сочетании с классическими формами спинки и подлокотников - это пример успешного сочетания классических форм и современной индустрии производства.
Дизайн, который привносит очарование и привлекательность в любой стиль домашнего интерьера или общественного помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина565 мм
- Высота925 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1070 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Вес упаковки8.6 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет