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Настоящее фото товара Стул Луис Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Луис Гост прозрачный
9 оценок
8 99051
17 990 ₽
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Распродажа

Стул Луис Гост прозрачный

Артикул: CH-078-694
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота925 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Луис Гост - удобное полукресло в классическом стиле.

Стул изготовленный из литого полупрозрачного поликарбоната в сочетании с классическими формами спинки и подлокотников - это пример успешного сочетания классических форм и современной индустрии производства.

Дизайн, который привносит очарование и привлекательность в любой стиль домашнего интерьера или общественного помещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота925 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Вес упаковки8.6 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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