Настоящее фото товара Стул Clap, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Clap, голубой
5 оценок
4 190
Стул Clap, голубой - фото 1Стул Clap, голубой - фото 2Стул Clap, голубой - фото 3Стул Clap, голубой - фото 4

Стул Clap, голубой

Артикул: CH-083-090
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. А благодаря цветной пластиковой накладке на сидении, Вы можете разнообразить свой дизайн и достичь интересного визуального эффекта. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 320 кг.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечивают удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.



КАУЧУКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.25 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Стул Clap, голубой
Стул Clap, голубой
4 190
