Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Деймон, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Деймон, экокожа, черный
7 оценок
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Деймон, экокожа, черный - фото 1Стул полубарный Деймон, экокожа, черный - фото 2Стул полубарный Деймон, экокожа, черный - фото 3Стул полубарный Деймон, экокожа, черный - фото 4Стул полубарный Деймон, экокожа, черный - фото 5Стул полубарный Деймон, экокожа, черный - фото 6Стул полубарный Деймон, экокожа, черный - фото 7Стул полубарный Деймон, экокожа, черный - фото 8

Стул полубарный Деймон, экокожа, черный

Артикул: CH-086-863
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина475 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота925 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул складной Джон металлик, серый
Фотография товара Стул складной Джон металлик, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап
Фотография товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Деймон выполнен в современном стиле с элементами минимализма и лофта. Декоративная стяжка в виде ромбов на сиденье подчеркивает стильный дизайн модели и делает внешний вид более эффектным. Широкое сиденье и плавно изогнутая спинка обеспечивают удобную и устойчивую посадку. Высота сиденья 68 см делает стул идеальным для барных стоек и кухонных островов. Дополнительное удобство создаёт металлическая подножка, позволяющая комфортно расположить ноги во время сидения.

Обивка сиденья и спинки выполнена из экокожи — практичного и современного материала. Он устойчив к влаге и перепадам температуры, а поверхность легко и быстро очищается от загрязнений, что особенно удобно при ежедневном использовании.

Металлический каркас и ножки обеспечивают прочность и устойчивость конструкции, выдерживая нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены специальными полукруглыми подпятниками, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря продуманной конструкции стулья отлично смотрятся в комплекте и создают гармоничную барную или обеденную зону.

Благодаря приятной фактуре и гипоаллергенным свойствам обивки полубарный стул Деймон отлично подходит не только для дома, но и для общественных пространств. Он станет стильным и практичным решением для кухни, барной стойки, кафе, ресторанов и других заведений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота925 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья355 мм
  • Высота спинки350 мм
  • Высота посадочного места 680 мм
  • Вес5.2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки11.4 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный

320
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

102
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый

150
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54027
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный

81
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 880

Хит 25мм, с подлокотниками, черный муар, экокожа лайм

46
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Виолетта Бордо 703/2, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Виолетта Бордо 703/2, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Стул Хит 20, жаккард Виолетта Бордо 703/2, каркас золото

13
Новинка
Фотография товара Стул Нобль, массив березы, андрис соты от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нобль, массив березы, андрис соты, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул Нобль, массив березы, андрис соты

12
Новинка
Фотография товара Стул Лира, массив бука, андрис золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лира, массив бука, андрис золотой, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул Лира, массив бука, андрис золотой

8
Новинка
Фотография товара Стул Осла, темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осла, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Осла, темно-серый, черный

11
В наличии 29 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Дэни Мини, светло-серый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дэни Мини, светло-серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул барный Дэни Мини, светло-серый, золотой

13
В наличии 18 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, антрацит, 22 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, антрацит, 22 мм, 100*70

12
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стол раздвижной Сири 1200+300, азул, белый муар

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Чехол для стола 04

31
Фотография товара Чехол на стул 24, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 24, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 460

Чехол на стул 24, журавинка белый

32
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Распродажа
Настоящее фото товара Стол уличный 1201ДП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 5905
9 990 ₽Оптовая цена

Стол уличный 1201ДП

49
В наличии 30 шт.
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

36
В наличии 12 шт.
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Настоящее фото товара Стол пластиковый Сорти, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Сорти

40
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

478

Другие товары из раздела банкетные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 33024
3 065 ₽

Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр

77
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, велюр Реми 81, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, велюр Реми 81, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 70035
2 580 ₽

Стул Азия 20, велюр Реми 81, каркас серебро

16
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Боди 25мм, экокожа Блэк, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм, экокожа Блэк, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84039
2 980 ₽

Стул Боди 25мм, экокожа Блэк, каркас черный муар

15
Хит
Фотография товара Стул Феникс Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39042
5 790 ₽

Стул Феникс Белый, пластиковый

5
В наличии 642 шт.
Хит
Настоящее фото товара Стул Аврора Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89033
5 790 ₽

Стул Аврора Прозрачный, пластиковый

15
В наличии 734 шт.
Фотография товара Стул Каскад, дуб антик, канцлер КВАРЦ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Каскад, дуб антик, канцлер КВАРЦ, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Каскад, дуб антик, канцлер КВАРЦ

12
Фотография товара Стул Орион, дуб нордик, букле ПРО 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион, дуб нордик, букле ПРО 5, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Орион, дуб нордик, букле ПРО 5

10
Новинка
Фотография товара Стул Уэллс, массив бука, анабель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уэллс, массив бука, анабель, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Уэллс, массив бука, анабель

6
Новинка
Фотография товара Стул Кларент, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларент, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Кларент, массив березы, андрис

13
Новинка
Фотография товара Стул Флоид, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флоид, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890

Стул Флоид, бежевый, черный

15
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Деймон, экокожа, черный
Стул полубарный Деймон, экокожа, черный
10 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, антрацит, 22 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, антрацит, 22 мм, 100*70

12
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стол раздвижной Сири 1200+300, азул, белый муар

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Чехол для стола 04

31
Фотография товара Чехол на стул 24, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 24, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 460

Чехол на стул 24, журавинка белый

32

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности