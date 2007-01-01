Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Деймон выполнен в современном стиле с элементами минимализма и лофта. Декоративная стяжка в виде ромбов на сиденье подчеркивает стильный дизайн модели и делает внешний вид более эффектным. Широкое сиденье и плавно изогнутая спинка обеспечивают удобную и устойчивую посадку. Высота сиденья 68 см делает стул идеальным для барных стоек и кухонных островов. Дополнительное удобство создаёт металлическая подножка, позволяющая комфортно расположить ноги во время сидения.
Обивка сиденья и спинки выполнена из экокожи — практичного и современного материала. Он устойчив к влаге и перепадам температуры, а поверхность легко и быстро очищается от загрязнений, что особенно удобно при ежедневном использовании.
Металлический каркас и ножки обеспечивают прочность и устойчивость конструкции, выдерживая нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены специальными полукруглыми подпятниками, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря продуманной конструкции стулья отлично смотрятся в комплекте и создают гармоничную барную или обеденную зону.
Благодаря приятной фактуре и гипоаллергенным свойствам обивки полубарный стул Деймон отлично подходит не только для дома, но и для общественных пространств. Он станет стильным и практичным решением для кухни, барной стойки, кафе, ресторанов и других заведений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина490 мм
- Высота925 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья355 мм
- Высота спинки350 мм
- Высота посадочного места 680 мм
- Вес5.2 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки11.4 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет