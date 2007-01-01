Характеристики товара
Описание
Обивка: ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Сидение: слайдер
Вес: 21,7 кг
Объем: 0,20м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина480 мм
- Высота1110/1170 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес19.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Вес упаковки21.70 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет