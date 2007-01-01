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Настоящее фото товара Кресло Альтар, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Альтар, пластик, черный
14 оценок
11 790
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Альтар, пластик, черный

Артикул: CH-088-135
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Это кресло идеально впишется в любой интерьер и обеспечит комфорт на весь день. Мягкая ткань, широкая эргономичная спинка, глубокое сиденье и удобные пластиковые подлокотники создают условия для приятного и комфортного пребывания. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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