Характеристики товара
Описание
Это кресло идеально впишется в любой интерьер и обеспечит комфорт на весь день. Мягкая ткань, широкая эргономичная спинка, глубокое сиденье и удобные пластиковые подлокотники создают условия для приятного и комфортного пребывания. Максимальная нагрузка - 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина620 мм
- Высота1140/1240 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет