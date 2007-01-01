Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Марти пластиковый темно-бирюзовый — стиль и практичность для современного интерьера
Современный дизайн. Стул Марти отличается минималистичным стилем и строгими линиями. Тёмно-бирюзовый цвет добавляет модели универсальность, делая её подходящей для любого интерьера. Жёсткие сиденье и спинка обеспечивают комфорт и поддержку. Перфорированная поверхность сиденья добавляет текстурный акцент.
Практичность и долговечность. Модель изготовлена из качественного пластика, который устойчив к влаге и легко моется. Конструкция позволяет стопировать стулья, экономя место при хранении. Габариты (высота 79 см, ширина 38 см, глубина 43 см) делают стул компактным и удобным для различных пространств. Благодаря стопируемой конструкции, несколько стульев можно удобно хранить, складывая их друг в друга.
Прочность и универсальность. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надёжность и долговечность. Отсутствие подлокотников облегчает использование в ограниченных пространствах.
Многофункциональность. Идеален для кухни, балкона, сада, кафе, дачи и даже улицы. Марти — это сочетание современного стиля, функциональности и удобства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина505 мм
- Высота767 мм
- Вес3.6 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветбирюзовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки930 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяДа