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Настоящее фото товара Стул Марти, пластиковый, охра, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Марти, пластиковый, охра
26 оценок
2 89048
5 490 ₽
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Распродажа

Стул Марти, пластиковый, охра

Артикул: CH-074-327
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота767 мм
  • Вес3.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Марти пластиковый охра — стиль и практичность для современного интерьера

Современный дизайн. Стул Марти отличается минималистичным стилем и строгими линиями. Цвет Охра добавляет модели универсальность, делая её подходящей для любого интерьера. Жёсткие сиденье и спинка обеспечивают комфорт и поддержку. Перфорированная поверхность сиденья добавляет текстурный акцент.

Практичность и долговечность. Модель изготовлена из качественного пластика, который устойчив к влаге и легко моется. Конструкция позволяет стопировать стулья, экономя место при хранении. Габариты (высота 79 см, ширина 38 см, глубина 43 см) делают стул компактным и удобным для различных пространств. Благодаря стопируемой конструкции, несколько стульев можно удобно хранить, складывая их друг в друга.

Прочность и универсальность. Максимальная нагрузка до 120 кг гарантирует надёжность и долговечность. Отсутствие подлокотников облегчает использование в ограниченных пространствах.

Многофункциональность. Идеален для кухни, балкона, сада, кафе, дачи и даже улицы. Марти — это сочетание современного стиля, функциональности и удобства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота767 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки930 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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