Настоящее фото товара Стул металлический 06113AM, произведённого компанией ChiedoCover
Стул металлический 06113AM
3 990
Стул металлический 06113AM

Артикул: CH-081-432
Основные характеристики
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул металлический, стопируемый. Стул каркас-алюминий, сиденье высокопрочный пластик. Цвета: синий, салатовый, оранжевый, красный, бежевый,белый,желтый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина435 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота830 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материалметалл, алюминий, пластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаалюминий

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.50 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

