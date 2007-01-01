Характеристики товара
Описание
Стул металлический, стопируемый. Стул каркас-алюминий, сиденье высокопрочный пластик. Цвета: синий, салатовый, оранжевый, красный, бежевый,белый,желтый.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Глубина400 мм
- Высота830 мм
- Вес4.5 кг
- Материалметалл, алюминий, пластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаалюминий
Параметры упаковки
- Вес упаковки4.50 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет