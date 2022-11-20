Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина40 мм
- Глубина60 мм
- Высота106 мм
- Ширина сиденья40 мм
- Глубина сиденья41 мм
- Вес4.6 кг
- Объем0.23 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
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