Характеристики товара
Описание
Модель выполнена из многослойной фанеры.Привлекает покупателей разумным соотношением цены и качества. Модель стула может быть в сборном и разборном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина400 мм
- Высота980 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материалфанера
- Цветвенге
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет