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Настоящее фото товара Стул Меридиан, орех светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Меридиан, орех светлый
9 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Меридиан, орех светлый - фото 1Стул Меридиан, орех светлый - фото 2Стул Меридиан, орех светлый - фото 3

Стул Меридиан, орех светлый

Артикул: CH-088-211
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из многослойной фанеры.Привлекает покупателей разумным соотношением цены и качества. Модель стула может быть в сборном и разборном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалфанера
  • Цветсветлый орех

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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