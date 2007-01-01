Характеристики товара
Описание
Стул из массива бука с широким сиденьем. Изготавливается в двух вариантах – с жестким и мягким сиденьем. Стул отличается легкими формами, спинка стула жесткая, выполнена под небольшим наклоном, что позволяет разместиться на нем максимально комфортно. За счет своего лаконичного и неброского дизайна, модель стула отлично подойдет для обеденных зон. Выполненный в разных цветовых решениях, может гармонично вписаться в любое интерьерное решение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина400 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес7 кг
- Материалвелюр, пенополиуретан, массив бука
- Материал сиденьявелюр
- Цветвенге
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет